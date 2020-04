FIFA plaanib jalgpallihooaja lõpu teadmata ajaks edasi lükata

Maailma jalgpalli katuseorganisatsioon FIFA plaanib käimasoleva jalgpallihooaja lõpu teadmata ajaks edasi lükata, et vältida kohalike meistrivõistluste enneaegset lõpetamist, vahendab spordiportaal The Athletic.

Veel plaanib FIFA muuta suvise üleminekuakna kuupäevasid ning lubada lepingupikendusi mängijatele, kelle kontraht lõppeb 30. juunil.

Plaanidega, mis avalikustatakse väidetavalt järgmise 48 tunni jooksul, loodab FIFA luua võimalikult paindliku lahenduse, mis arvestab erinevate olukordadega koroonaviiruse pandeemiast mõjutatud maailma riikides.

Hetkeolukorras, kus pole teada, millal sporditegevusega saab jätkata, vaagivad jalgpalliliigad üle maailma, kas hooaeg enneaegselt lõpetada, see sootuks tühistada või oodata, kuni olukord paraneb. Otsusega loodab FIFA luua selgust ning vältida Belgia stsenaariumi, kus hooaeg juba lõpetati ja meister välja kuulutati.

Eelmisel nädalal kinnitas Euroopa Jalgpalliliit UEFA, et ka nemad on seadnud eesmärgiks on käimasolev hooaeg lõpuni mängida. Samuti lükati ümber väide, nagu peaks Meistrite liiga ilmtingimata 3. augustiks lõppema.