Saksamaa jalgpalliklubid naasid treeningutele

Saksamaa jalgpalli kõrgliigaklubid said loa jätkata alates esmaspäevast meeskondlike treeningutega. Jätkuva koroonaviiruse ohu tõttu on mõned klubid otsustanud treenida väikestes gruppides.

Jalgpalli pole Saksamaa meistrivõistlustel mängitud ligi kuu aega ja korraldajad on öelnud, et kõrgemad divisjonid ei naase enne 30. aprilli. Siiski said klubid rohelise tule alustada sel nädalal taas treeningutega.

Valitsev meister Müncheni Bayern on otsustanud treenida väiksemates gruppides, et minimeerida koroonaviiruse leviku ohtu. "Ilmselgelt järgime kõiki tarvilikke juhiseid," teatas klubi pressiteates.

"Treeningud on fännidele suletud ja FC Bayern palub, et fännid jätkaks piirangutest kinni pidamist ning ei tuleks meeskonna treeningkeskusesse."

Kuigi meistrivõistlusi korraldav DFL on lubanud meeskondadel treeningutele naasta, rõhutatakse, et pole jätkuvalt teada millal või kas üldse mängudega jätkatakse.

Saksamaal on koroonaviirusesse nakatunud üle 100 000 inimese, surnuid on ligi 1600.