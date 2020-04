Inglismaa jalgpalli kõrgliiga mai alguses ei naase

Inglismaa jalgpalli kõrgliiga meeskonnad võtsid reedel ühiselt vastu otsuse, et mai alguses mängudega veel ei jätkata.

Täpsemat kuupäeva Premier League paika ei pannud, öeldes, et meistrivõistlused saavad jätkuda koroonakriisist tingitud olukorra paranemisel sellisel määral, et mängude pidamine on taaskord mängijate ja pealtvaatajate jaoks ohutu.

Liiga sõnul hoitakse kriisiga seotud arengutel pidevalt silma peal ning mängudega loodetakse naasta nii pea, kui olukord seda lubab.

Veel otsustas Inglise kõrgliiga eraldada 125 miljonit naela (u 142 miljonit eurot) koroonakriisi tõttu kahjusid kandvatele madalamate liigade meeskondadele. Ka peab Premier League kõnelusi mängijatega, et vähendada nende palkasid 30% võrra.