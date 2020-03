Hispaania liigajalgpalli tuleviku kohal ripub küsimärk

Hispaania jalgpalli kõrgliiga ja Hispaania jalgpalliliit andsid esmaspäeval ühispöördumises teada, et La Liga mängud on määramata ajaks katkestatud. Seni kehtinud korralduse järgi oli liiga peatatud 3. aprillini.

Enne hooaja poolelijäämist jõuti pidada 27 vooru ja 58 punktiga juhib hetkel Barcelona, aga nende suur rivaal Madridi Real jääb vaid paari silma kaugusele. Kolmas on 47 punktiga Sevilla.

Hispaania on koroonaviiruselt kõvasti räsida saanud, sest registreeritud on enam kui 33 000 haigestumist ja üle 2200 inimese on selle tagajärjel ka surnud.