Hispaanias peaks jalgpall jätkuma juuni keskel

Esialgu võivad Hispaania kahe kõrgema liiga jalgpallureid individuaalseid, aga piiranguid plaanitakse järk-järgult lõdvendada. Loomulikult tuleb mängijaid ka viiruse osas pidevalt testida.

"Kriis on mõjutanud meid kõiki sügavalt," kommenteeris La Liga president Javier Tebas. "Jalgpalli naasmine on märk sellest, et ühiskond liigub uue normaalsuse juurde. Samuti toob see tagasi ühe eluosa, mida inimesed Hispaanias ja üle maailma teavad ja armastavad."

"Inimeste tervis on ülimalt tähtis ja seetõttu on meil vastav protokoll, et kaitsta La Liga käivitamisel kõigi asjaosaliste tervist," jätkas Tebas. "Tingimused on enneolematud, aga loodame juunis taas mängimist alustada ja hooaja sel suvel lõpetada."

Hooaja katkemise hetkel juhtis kõrgliigat Barcelona, kellest igirivaal Madridi Real jääb kahe punkti kaugusele. Mängida tuleb veel 11 vooru.

Hispaanias on praegusel registreeritud pea 250 000 koroonaviiruse juhtumit. Haiguse tõttu on elu jätnud enam kui 25 000 inimest.