Tokyo olümpiamängudeks valmistuv kreeka-rooma maadleja Heiki Nabi tunnistab, et praeguses olukorras on suurtel maadlusriikidel väikeste ees parem seis, sest nemad leiavad suletud piiride juures kergemini sparringupartnereid.

"Suurematel riikidel on kindlasti olemas kodus vastased, kellega on võimalik harjutada. See on täna kindlasti nende eelis. Kui maadluslaager jääb ära, siis neil võib-olla sellisel kujul mitte. Aga olukord on nagu on. Võtame maksimumi sellest, mis on," ütles Nabi intervjuus "Spordipühapäevale".

"Eks ma olen ju kogu oma sportlaskarjääri väljaspoolt Eestit partnereid ja vastaseid otsinud. Oleme samas seisus, lihtsalt täna tuleb maksimaalselt pühenduda füüsilise ja võhma arendamisele. Kui aeg on käes, siis veelgi paremini maadlusele. Loodan, et saame mais, juunis ja juulis väga head maadluslaagrid, mis on kõige olulisem."

Hetkel viibib Nabi kodusel Hiiumaal. Kuigi harjutusvõimalusi oleks ka Tallinnas, siis partnerite puuduse tõttu poleks olümpiahõbedal erilist vahet, kus viibida.

"Ma ei nimetaks seda raskeks seisuks," jäi kahekordne maailmameister optimistlikuks. "Eks ta on plaanide muutmine nii-öelda. Algul oli kavas Tallinnas toimuvad Palusalu mälestusvõistlused ja sealt edasi aprilli alguses pidi olema laager Austrias, mis ka ära tühistati."

"Aga tulin Hiiumaale ja olen juba üle nädala kõvasti oma füüsist arendanud. Olen saanud ka Hiiumaal eriloaga jõusaali kasutada. Ei ole täiesti ilma olnud millesti. Ainuke asi - matitreeningud."

"Aga hetkel on õnneks konkreetse olulise võistluseni nagu olümpiamängud, kui nad toimuvad, aega," tõdes Nabi. "Praegu midagi väga katastroofilist ei ole. Võin selle kuu ja ka pool aprilli veel füüsilist ette valmistada. Siis minna üle maadluse peale."

Tokyo olümpiamängude kreeka-rooma maadluse raskekaalu võistlused peaks praeguste plaanide kohaselt toimuma 2. ja 3. augustil.