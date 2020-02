Heiki Nabi EM-il matile ei tule

"Otsustasime, et poolteist kuud [alates aasta algusest - toim.] läheb rohkem füüsilise treeningu peale ja maadluslaagrit tegelikult olnud ei ole," lausus Nabi intervjuus ERR-ile.

"Päris maadluslaagrita minna oleks natuke liiga suurte lootuste panek. Ei ole mõtet seda ette võtta ja selleks eraldi maadluslaagrit sisse tuua, et minna Euroopale ja siis hakata edasi laduma füüsilist. Pigem läheme rahulikult."

Tavaliselt on kevadine EM peetud märtsis-aprillis. Kui ka tänavu oleks kalender samasugune, oleks Nabi olnud kohal. "Kui oleks olnud märtsi alguses, siis oleks ta olnud kindlalt kavas. Aga kuu aega oli liiga vara. Paraku nii on, ega midagi teha ei ole," tõdes ta.

Kreeka-rooma maadleja auhinnakapis on olümpiahõbe ja lausa viis medalit maailmameistrivõistlustelt. Varakevadistelt EM-idelt ei ole aga sääraseid kordaminekuid ette näidata.

"Alati on aasta alguses olnud väiksema maadluse osakaaluga. Rohkem on olnud põhja ladumist ja füüsilist treeningut," selgitas Nabi. "Natuke on jäänud maadluspool rabedaks.

"Eks ilmselt sellepärast pole ka EM nii hästi õnnestunud. Aga teinekord on see heaks raputuseks enne kõige olulisemat võitlust."

Enne Tokyo olümpiat plaanib Nabi teha kaks-kolm võistlust. "Testvõistlused, kus näha, kas on midagi puudu ja kui on midagi puudu, siis mis on puudu ning mida augusti alguseks paremaks saada," ütles eestlane.