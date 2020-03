Kergejõustiku Teemantliiga hooaja algus lükkub edasi

Esialgse kalendri kohaselt pidanuks hooaja avaetapp toimuma 17. aprillil Kataris ning seejärel pidid olema 9. ja 16. mail etapid Hiinas.

Teemantliiga korraldajate sõnul otsustati kohalike korralduskomiteede ja ametivõimudega konsulteerimise järel võistlused edasi lükata.

Uue plaani kohaselt toimub Shanghai etapp 13. augusti, Doha ja teise Hiina etapi osas pole veel uut aega paika pandud. Teemantliiga teatel on ka võimalik, et need peetakse pärast Teemantliiga finaaletappi, mis peetakse 9.-11. septembrini Zürichis.