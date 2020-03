Pariis-Nice'i võitja: inimesed on kahelnud, kas minust saab tuuride rattur

Bora-Hansgrohe rattur suutis edukalt liidrikohta säilitada 16 km pikkusel lõputõusul, kus konkurendid ta rünnakutega proovile panid, kirjutab Spordipartner.ee. Schachmanni sõnul olid viimased kolm kilomeetrit "jalutuskäik läbi põrgu ja valu."

"Nüüd olen aga taevas. Iga väikenegi valu mu jalgades oli seda väärt," naeratas 26-aastane Saksamaa meister, kui oli pärast finišit asfaltilt tõusnud. "Oli väga raske. Mul on käimas neljas profiaasta ja see on minu suurim võit. Inimesed on kogu aeg kahelnud, kas minust saab velotuuride rattur. Nüüd võitsin aga ühe mainekama nädalapikkuse velotuuri."

Schachmann tänas tiimikaaslasi Patrick Konradi, Michael Schwarzmanni ja Felix Grobschartnerit. "Kontrollisime sõitu kolme ratturiga," lisas ta.

Tanel Kangert (EF Pro Cycling) lõpetas maineka Pariisi-Nice'i velotuuri viimase etapi kaheksandana kohaga ja kerkis samale positsioonile ka kokkuvõttes.