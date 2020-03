ERR-i sporditoimetuse juht: kolmapäevast paneme igaõhtused spordiuudised tõenäoliselt pausile

Mis muutub järgnevatel nädalatel ERR-i sporditoimetuse töös? "Sporditoimetus ja spordiajakirjanikud teevad oma tööd ikkagi tellija materjalist ja kui seda materjali ei ole, siis mõistagi jätab see oma jälje ka meie tööle. Järgnevad paar nädalat ootab kõiki tugitoolispordisõpru ees spordipaast," rääkis Saarna.

"See olukord on tegelikult ju spordiajakirjanduse ja ühiskonna mõttes väga uus ja mingis mõttes see on tekkinud ju kiiresti ja muutunud ootamatult väga suureks. See kuhu täna oleme jõudnud – käesoleva nädala keskel me sellist stsenaariumi ei osanud karta. Oli selge, et paljud spordivõistlused lükatakse edasi. Esimene n-ö pääsuke selles reas suurtest võistlustest oli sisekergejõustiku MM Hiinas, millest ERR-il olid samuti ülekanded plaanis."

"Siis hakkasid järjest tulema teated ja kriisikavad. Ma arvan, et järgmine nädal annab selgemalt aimu, mismoodi erinevad riigid toimivad ka spordimeedia kajastamisel. Praegu on selge, et kui spordivõistlused ei toimu, siis mõistagi ülekannete ja uudiste kajastamine saab olema väga väikesel või peaaegu olematul tasemel," tunnistab Saarna.

"Mis puudutab meie kõige suurema auditooriumiga väljundit, ehk ETV spordiuudiste saadet, siis lähme eetrisse kindlasti veel täna, esmaspäeval ja teisipäeval ning alates kolmapäevast me paneme tõenäoliselt ETV igaõhtused spordiuudised pausile."

"Fakt on see, et umbes 50 spordiülekannet ja -saadet ERR-i kanalites jääb nüüd märtsi keskpaigast maini ära. See tähendab seda, et kõikides meie kanalites – raadios, veebis, teles – hoiame me kindlasti sündmustel silma peal ja toimetaja(d) on igas valdkonnas valmis reageerima, aga selline püsiv spordiuudiste voog nii teles, raadios kui ka portaalis jääb selgelt väiksemaks."

Enne suviseid olümpiamänge peaks Euroopas toimuma jalgpalli Euroopa meistrivõistlused. Mida on EM-i toimumise või mittetoimumise kohta momendil teada? "Ma pigem tean sama palju, kui kõik teised, sest UEFA koguneb teisipäeval ja see erakorraline koosolek on ka üks põhjuseid, miks ETV spordisaade teisipäeva õhtul kindlasti ka eetrisse läheb. Meil on seal mida rääkida ja väga huvitav saab olema kuulda, mida UEFA otsustab – kas lükatakse jalgpalli EM edasi aasta lõppu, või hoopiski uude aastasse."

"Otsus, mida me väga ootame ka meie ülekannete poole pealt on see, mis on mai alguses – jäähoki maailmameistrivõistlused. See on kõige lähem küsimärgi all olev suurvõistlus, mille kohta veel praegu ametlikku infot pole olnud. Sealt edasi juba suure slämmi turniirid – Prantsusmaa lahtised, Wimbledon, vormel-1, jalgpall ja loomulikult olümpiamängud. Selge on see, et midagi ei ole praegu selge ja ka nende otsustega ei kiirustata. Korraldajate poolt üht sellist suurt üritust ära jätta või muuta, see on seotud väga suurte kaotustega."

"Tippspordi poole pealt on olukord väga keeruline. Esiteks on palju ebaselgust ja teiseks on tippatleetide ettevalmistamine ja vormi ajastamine on ikkagi peen teadus."

"Igas halvas olukorras saab leida ka midagi head. Ma arvan, et tugitoolisportlasele või spordimeedia tarbijale on see väga hea koht oma isiklikke tegevusi ja huvisid ümber hinnata. Siin on palju räägitud vabas õhus liikumisest ja see kõik on hästi positiivne, aga saan aru, et tippspordi poole pealt on olukord väga keeruline. Esiteks on palju ebaselgust ja teiseks on tippatleetide ettevalmistamine ja vormi ajastamine on ikkagi peen teadus."

"Olukord on keeruline, aga oleme optimistlikud. Ma ise olen pigem selline inimene, et ma ei tahaks seda olukorda üle dramatiseerida. Kõik see, mis on tehtud – need piirangud – need on õiged ja varem või hiljem see olukord möödub ja loodame, et see möödub varsti ja et need meetmed on asjakohased. Kindlasti spordielu läheb edasi," lisas ERR-i sporditoimetuse juht lõpetuseks.