Seekordne pidulik tseremoonia toimus koroonaviiruse tõttu ilma publikuta. Viimati viidi olümpiatule süütamise tseremoonia läbi pealtvaatajateta 1984. aastal Los Angelese suveolümpiamängude eel.

Olümpiatõrvikut kandis esimesena laskmise olümpiavõitja Anna Korakaki. Korakakist sai sellega esimene naine, kes alustas olümpiatõrvikujooksu.

