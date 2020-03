Taanlasest maailmameister naasis Pariisi-Nice'i lõpplahenduse eel kodumaale

"Minu koduriik on palunud, et kõik taanlased naaseksid võimalikult kiiresti Taani ja tiimi loaga ei lähe ma täna starti," sõnas Pedersen võistkonna pressiteate vahendusel. "Võistkonnana oleme lubanud, et austame eriolukordades võimude käske."

Pariisi-Nice'i velotuuri juhib viimase etapi eel sakslane Maximilian Schachmann, kes edestab belglast Tiesj Benooti 36 sekundiga. Üheksandal kohal olev Tanel Kangert kaotab sakslasele 1.52.