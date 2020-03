Andres Oper liitus jalgpalliliidu akadeemia treeneritega

"Ma usun, et suudame noortele koondisekandidaatidele pakkuda akadeemias häid tingimusi ning tunnen heameelt treeneritetiimiga liitumise üle, sest leian, et meie mängijatel on potentsiaali. Toon Eestisse kogemust Inglismaa noortejalgpallist, olen Eestis viimaste aastatega hästi kohanenud ning kursis ka siin toimuvaga," selgitas Oper.

Akadeemia peatreener on Marko Pärnpuu, juhataja Marko Lelov ning väravavahtide juhendajad Andrus Lukjanov ja Mairon Pihor. Uuel nädalal liitub treeneritetiimiga ka uus kehalise ettevalmistuse treener. Oper jätkab ka koduseks EM-finaalturniiriks valmistuva U-17 koondise abitreenerina ning juhendab Eesti noori ründajaid projekti "Tuleviku nr 1" raames.

EJL-i tehniline direktor Janno Kivisild sõnas, et mängijate lisandumisega EJL-i akadeemiasse oli selge, et ka treeneritiimi peab täiendama. "Kui eelmisel õppeaastal alustasime akadeemiat 22 õpilasega, siis uue lennuga see arv kahekordistus ning meil avanes suurepärane võimalus kaasata Andres. Tema näol on võimalus mängijatele edasi anda spetsiifilisi teadmisi ning selleläbi tõsta kvaliteeti."