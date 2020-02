Soomer: päevaga olen rahul, kvalifikatsiooniga mitte

"Ei leidnud kiire ringi sõitmiseks head võimalust kellegi tuules rajale minna," ütles Soomer päeva kokkuvõtteks. "Hommikune kolmas vabatreening, kus tuli kuues aeg, näitas, et kiirus on olemas. Kvalifikatsioonis tegin kiireima aja viimasel ringil, kui rehvid olid juba mitu ringi sõitnud ja ma sõitsin rahulikult, aga sattusin natukenegi olema kellegi tuules ja võitsin sellega ringilt ligi pool sekundit."

Enne tänavust esimest võistlussõitu on Soomer väga rahul mootorrattaga, sest muudatuste tegemisest tulev tagasiside on tema jaoks nüüd selgem.

Homses stardis loodab Soomer esimestel ringidel neli-viis kohta ettepoole tõusta, et oma võimalusi parandada. Austraalia etapp erineb teistest selle poolest, et sõitjatel tuleb kümnendaks ringiks teha boksipeatus ja vahetada vähemalt tagarehv. Eile rajal olnud õli tõttu kukkunud Soomer sai korraldajatelt lisarehvid ning meeskonna boksipeatuse taktika on Soomeri sõnul paigas ja vahetusse lähevad võimalusel mõlemad rehvid.

Avaetapi kvalifikatsiooni võitis Andrea Locatelli (BARDAHL Evan Bros. WorldSSP Team) ajaga 1.32,176, Soomer kaotas talle 1,378 sekundit. Pühapäevane võistlussõit Phillip Islandi ringrajal toimub Eesti aja järgi kell 04:15.

13-etapiline MM-sari lõpeb 11. oktoobril Argentiinas.