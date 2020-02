AS Romas palliv Jürgens kodusel EM-finaalturniiril ei osale

Eesti Jalgpalli Liidu president Aivar Pohlak avaldas, et AS Roma ründaja Oliver Jürgens kodusel EM-finaalturniiril Eesti U-17 koondist ei esinda.

"Minu esimene ülesanne oli proovida seda probleemi lahendada ja teine ülesanne oli korraldada suhteid. Oliveri eesmärk on teenida AS Romas profileping ja ta tahab olla selles protsessis sada protsenti sees," vahendab Soccernet.ee Pohlaku sõnu.

"Ma teadsin, et tulen täna siia saatesse ja leppisin isa Jüriga kokku, et ütlen selle ka siin välja. Oliveri osalemine U17 EM-finaalturniiril ei ole võimalik. Me loodame, et tal läheb hästi ja tulevikus, kui sportlikult kriitilised piirid on ületatud, saaks temast olla Eesti jalgpallile abi."

