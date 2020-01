Ametlik: Jürgens liitus AS Romaga

Hellas Verona hingekirja kuulunud ründaja Oliver Jürgens (16) esindab edaspidi AS Roma värve, teatab Itaalia kõrgliiga koduleht.

Suvel Eestimaa tolmu jalgelt pühkinud Jürgens tegi endale Itaalias kiiresti nime, virutades Hellas Verona eest U-17 liigas kuraditosina mänguga kaheksa väravat. Esitused jäid silma AS Roma skautidele, kes noore väravaküti nüüd pealinna värbasid, vahendab Soccernet.ee.

Klubid ei ole ülemineku lõpule viimist veel ametlikult kommunikeerinud, kuid Itaalia kõrgliiga kodulehe vastavasse sektsiooni on Jürgensi nimi värskelt märgitud. Sealt selgub, et esialgu vormistati liikumine laenulepinguga.

Kui Hellas Verona hoiab B-tsoonis kolmandat kohta, siis Roma U-17 on poole hooaja peal C-tsoonis 14 mängust kogutud 39 punktiga kindel liider. Edu lähima jälitaja Napoli ees on seitse silma. Debüüdi uue klubi särgis võib Jürgens teha pühapäeval, kui külas ollakse kolmanda koha meeskonnal Frosinonel.

