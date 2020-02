Kalev/Cramo pikalt oodatud mängumees tõmbas selga hoopis Riia VEF-i särgi

BC Kalev/Cramoga hooaega alustanud ameeriklasest ääremängija Zach Smith (203 cm) on vigastusest paranenud. Lootus, et mees naaseb platsile, tekkis jaanuari alguses, kuid päris terveks on pallur tunnistatud alles nüüd. Pärast pikka ootamist tõmbab Smith selga aga hoopis Riia VEF-i ja mitte Kalev/Cramo särgi.