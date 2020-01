Hooaja eel viga saanud Zach Smith võib juba uuel nädalal Kalev/Cramosse naasta

BC Kalev/Cramo korvpallimeeskonna tegemistega ennast pingsamalt kursis hoidvad korvpallifännid on märganud, et meeskonna nimekirjast pole seni maha võetud hooaja alguses Kaunase Žalgirisega peetud kontrollmängus käeluu murdnud ameeriklast Zach Smithi. Põhjus on selles, et 24-aastast ja 203 cm pikkust tsentrit on tõenäoliselt isegi klubisse tagasi oodata.

Korvpall24.ee portaal uuris vägevaks õhuakrobaadiks tituleeritud Smithi kohta Kalev/Cramo 96:61 võidumängu järel Valmiera üle klubi mänedžerilt Kaarel Sibulalt.

Sibul avaldas, et Smithi agendilt tuli info, et kodumaal ennast ravinud ameeriklane on uue nädala keskel minemas arsti juurde uuringutele. Kui tohtrid otsustavad, et mees on traumast täielikult taastunud ja annavad omapoolse rohelise tule, siis on Smith valmis koheselt tagasi Eestisse lendama.

Sibula sõnul on talle kinnitatud, et neli kuud tagasi kätt vigastanud Smith pole USA-s istunud tegevusetult ning proovinud ennast vormis hoida. Kuna aga katkine käsi on mehe treeninguid kindlasti oluliselt piiranud, siis Smithi reaalset olukorda saab hinnata alles siis, kui ta Tallinnasse peaks jõudma.