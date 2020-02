Kotsari hooaja parim mäng ei päästnud South Carolinat kaotusest

Algviisikus alustanud Kotsar sai mänguaega 36 minutit ning viskas selle ajaga üleplatsimehena 24 punkti (kahesed 11/16, kolmesed 0/1, vabavisked 2/2), võttis seitse lauapalli, andis meeskonna parimana neli korvisöötu, tegi kolm vaheltlõiget, kolm pallikaotust ja neli isiklikku viga, kirjutab Korvpall24.

24 punkti on Kotsari ülikoolikarjääri paremuselt teine tulemus. Eestlase punktirekord on ühe silma võrra suurem ja pärineb eelmisest hooajast samuti Mississippi State'i vastu. Ühtlasi oli tegu Kotsari seitsmenda järjestikuse mänguga, kus ta on visanud kahekohalise arvu punkte.

Eestlase kodumeeskonnal on nüüd kirjas 16 võitu ja 10 kaotust. NCAA kagukonverentsis (SEC) jagab South Carolina kaheksa võidu ja viie kaotusega koos Mississippi State'iga viiendat-kuuendat kohta. Põhihooaja lõpuni on jäänud veel viis mängu.