Duplantis: ma ei pea rekordite püstitamist enesestmõistetavaks

"Kõik mu parimad hüpped tunduvad lihtsad," sõnas Duplantis Reutersile. "Ka see hüpe [maailmarekord] tundus kerge, aga samal ajal ei tea sa kunagi, millal hüppad perfektselt või millal üldse taas kõrgemale hüppad. Berliinis [2018. aasta EM-il] ületasin 6.05 ja mul läks üle aasta aega, et isiklikku rekordit nihutada. Seega ei võta ma rekordite püstitamist enesestmõistetavalt."

"Ma tean, mida inimesed minult ootavad ja mõistan survet, mida nad tahavad mulle panna," jätkas teivashüppestaar. "Nad ootavad minult suuri asju. Ma ei keskendu sellele praegu, sest see on minu kontrolli alt väljas. Saan küll hästi võistelda, aga ma olen ainult inimene. Teen kõike, mis on minu võimuses, ma ei tea lihtsalt, mis minu võimuses on."

Duplantis võistleb taas juba kolmapäeval, kui osaleb Prantsusmaal Lievin'is toimuval kergejõustikukohtumisel.