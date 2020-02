Õnnetu kukkumine lõi Sääliku Tokyo OM-i plaanid sassi, uueks sihiks Pariis

Nädalavahetusel Saku Suurhallis toimunud Simple Sessionil olid koos maailma tipud, ent eestlastel on jätkuvalt karmis konkurentsis raske finaaliust lahti murda. Kõige lähemale jõudis sellele BMX-pargisõidus Roomet Säälik, kelle unistus on jätkuvalt Eestit ikkagi ka olümpiamängudel esindada.

Säälik on pargisõidus meie parim olnud juba sellest ajast peale, kui ta 2018. aastal tõukeratta BMX-i vastu vahetas. Pärast seda on noormees kiire tõusu teinud. Jalgrattaliit lõi tema olümpiale aitamiseks koguni BMX-freestyle koondise, millega MK-etappidel käia, kuid paraku tabas Säälikut seal tagasilöök, mistõttu Tokyosse jääb kindlasti minemata.

Mul juhtus sellel esimesel MK-etapil õnnetus, kus ma murdsin jalaluu viiest kohast ära. See lõi mind BMMX-rattast eemale ja ma jätsin mõned võistlused vahele. Aga see tekitas mul uue tunde, et saada uuesti ratta peale ja harjutada, harjutada, harjutada rohkem trikke," rääkis Säälik intervjuus ERR-ile.

Pole aga hullu - Säälikul on võimalik võistelda maailma tippudega sellistel võistlustel nagu seda on kodune Simple Session.

Siia on ikka aastakümneid tulnud kohale maailma kõige kõvemad sõitjad. Igal aastal ainult kasvab sõitjate arv," kinnitas Säälik.

Tänavu lõpetaski Säälik 16. kohal. Finaalist ei jäänudki väga palju puudu, sest tema esimene kvalifikatsioonisõit oli ka kohtunike arvates igati finaalivääriline. Kahjuks tuli teises sõidus kukkumine.

"Kõige tähtsam on see, et ikka ratta peale jääksid. Kui on jala libastumine või midagi sellist, siis võetakse kohe nii palju punkte skoorist maha ja finaali jõudmine on välistatud," seletas Säälik.

Unistuse püüdmine aga jätkub, sest uus olümpia on ju juba nelja aasta pärast tulekul. "2024 näeme," kinnitas Säälik.