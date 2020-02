Jüri Vips: F2 on kulukas ja Red Bull ei tahtnud maksta

Eelmise hooaja järel oli Vipsil põhimõtteliselt kaks võimalikku edasiliikumise valikut: kas liituda vormel-3 hooajal järel loogilise jätkuna vormel-2 sarjaga või läheb käiku Super Formula.

Vormel-2 sarjas olnuks lihtsam koguda vormel-1 sarja jõudmiseks vajalikke litsentsipunkte, kuid seal kaasalöömine olnuks ka rahaliselt kulukam. Vips ise aga ütleb, et ei maksa kogu aeg vaid vajaliku 40 litsentsipunkti peale mõelda.

"Mul on 20 superlitsentsi punkti - ma lõpetasin väga-väga tugeva sarja neljandana ning vaja oleks 40 punkti, mis on üsna tüütu, sest ma pole kunagi olnud parimas tiimis, võidutiimis," kommenteeris Vips väljaandele Motorsport.com.

"Punktisüsteem on pisut häiriv - F2 oleks palju lihtsam [seal oleks 40 punkti täitumiseks vaja tulla viie sekka], aga ma ei usu, et see võimalus kunagi tõeliselt laual oli."

"Sinna minek maksab palju ja tähendaks suurt Red Bulli panust. Nad ei tahtnud seda ja minu perel pole sellist raha," jätkas Jaapanis kihutama hakkav 19-aastane eestlane.

"Red Bulli juuniorideprogrammi sõitjal on alati maksimaalne pinge. Aga rumal oleks mõelda vaid superlitsentsist. Rumal oleks mõelda millestki muust kui sellest, kuidas ma saan selle sarja võita."

Vips sai Super Formula masinat proovida mullu viimasel etapil Suzukas, kus kõrgesse mängu sekkuda ei õnnestunud. Küll aga oli eestlane parim detsembris järgnenud sarja uustulnukate testsõidu avapäeval.

Vormelilootus lisas, et sõitmine Jaapanis on väga erinev sõitmisest Euroopas. "Euroopas on kõik palju rohkem reguleeritud. Jaapanis võetakse rahulikumalt, aga nad keskenduvad rohkem muule. Nendega tuleb õigesti koostööd teha."

Jaapanis toimuvad koosolekud kohalikus keeles ja insener tõlgib juttu Vipsile, samas mitte täiuslikult. "Nad räägivad minuti, tema selgitab mulle asja kümne sekundiga ja mina vastan, et "oot-oot, ole pisut spetsiifilisem"."

Samas leiab Vips positiivset sellest, et sarjast on varemgi F1 sarja jõutud. "Pierre [Gasly], Stoffel Vandoorne ja Felix Rosenqvist on tõestanud, et sinna võib minna ja hästi hakkama saada."