Jüri Vips: kartsin, et mind võidakse Red Bullist välja lüüa

Eelmised kaks hooaega sõitis Vips F3 masinatel ja korjas kokku seitse võitu, kuid lõpetas mõlemal korral sarja üldarvestuses neljandal kohal ega teeninud F1 superlitsentsiks vajalikke punkte kokku.

19-aastane eestlane tunnistas, et pelgas Red Bulli programmist väljalangemist. "Ma olin üllatunud. Kartsin, et eelmise aasta järel võidakse mind välja lüüa, sest ma ei tulnud meistriks," lausus Vips väljaandele Motorsport.com.

Nüüd Super Formula sarjas on hetkel esimene etapp kirjas alles 30. augustil, kuid kolm osavõistlust on pandeemia tõttu määramata ajaks edasi lükatud.

"Red Bulli programm on karm ja ma arvan, et kui ma ei võistle väga-väga hästi, siis võidakse mind välja visata," lausus Vips 2020. aasta kohta.

"Nii et pean tõesti kõrgele sihtima. Eks näis, mis juhtuma hakkab, aga ma olen kindel, et nende ootused on kõrgel ja see on normaalne, sest nad tahavad vormel-1 jaoks parimat standardit."

Eestlasele lisandub optimismi Mugeni meeskonda kanadalasest inseneri Ryan Dingle'i lisandumine, kes on teinud koostööd ka endise F1 sõitja, aga viimastel aastatel samuti Super Formula sarjas kihutava Kamui Kobayashiga.

"Ma tunnen end rohkem meeskonna osana," lausus Vips, kes märtsis osales Fuji ringrajal ka testisõidul. "Üleminek oli raske, aga praegu tunnen end juba mugavamalt."