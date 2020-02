Aastase pausi järel korraldatakse taas Balti keti velotuuri

Eelmisel aastal jäi velotuur kaheksa-aastase korralduse järel ära lõunanaabrite finantsprobleemide tõttu. Eesti korraldaja Allar Tõnissaar pani toona väikeriikidele südamele koostöö tähtsust ning loodab nüüd, et värskelt loodud kontinentaaltiim Tartu2024/BalticChainCycling.com on sellel teekonnal üheks sammuks.

"Me ei saa kasvada üksteiseta suuremate ja kallimate projektideni. Me peame tunnistama endale ja aru saamam et see on võimalik ainult tänu riikide ühisele koostööle," lisas Tõnissaar.

Balti keti velotuur toimub 20.-23. augustil.