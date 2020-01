Kristjan Ilves: keskmine sooritus, ülemäära rahuloluks põhjust pole

"Alustades hüppemäest, siis tegin oma keskmise hüppe ära. Seal olid hästi keerukad olud ja olenes, kuidas kellelgi õnnefaktor ka oli," rääkis Ilves intervjuus ERR-ile. "Minu sooritus oli enam-vähem. Mitte parimast parim, vaid oma stabiilne hüpe ja ma arvan, et suusarajal oli ka kindlasti viimaste sõitude parim tunne. Jõudsin päris heas kiires pundis sõita ja viimasel ringil käiku juurde ka panna."

Kuigi suusarada oli vaid viis kilomeetrit pikk, siis Ilvese sõnul võib lühem distants mõnikord isegi raskem olla. "Seal pannakse otsast lõpuni täiega," kirjeldas Ilves. "Ma arvan, et kokkuvõttes ülemäära rahuloluks põhjust pole, aga oma keskmine sooritus tuli ära."

Kuidas peale vigastuspausi on võistlemine kehale mõjunud? "Eks alguses oli kindlasti raske, sest mul ei olnud võistluspingutusi all. Enne Oberstdorfi MK-d tegime tugeva suusalaagri ja võib-olla oli seal seepärast suusasõit kehvem, kuna keha oli väsinud. Võtsime nüüd paar päeva taastumiseks ja täna tundus natuke parem. Loodetavasti järgmiste sõitudega läheb vorm veel paremuse poole. Vigastuse järgi keha enam tunda ei anna, kuskilt otseselt ei valuta enam ja saab oma sooritusele keskenduda."

Laupäeval ootab kahevõistlejaid Seefeldis ees hüppevooru järel 10-kilomeetrine ja pühapäeval 15-kilomeetrine suusadistants. "Eelkõige tahaks iga päev olla vähemalt mäel stabiilselt hea ja see annab suure eelise murdmaarajale ka," rääkis Ilves nädalavahetuse eesmärkidest. "Homne sõit näitab suurelt jaolt ära, kuidas suusas tervikpilt on. Tänase järgi tundub, et on parem, aga eks homme ole näha. Loodan lõpetada iga päev võimalikult ees. Hästi palju sõltub hüppest, sest vahed võivad hüppel minna tagumistega suureks ja see annab kindlasti suure eelise."