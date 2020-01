Endine maratoni maailmarekordi omanik sai võistluskeelu

Rahvusvahelise kergejõustikuliidu egiidi all tegutsev organisatsioon Athletics Integrity Unit (AIU) määras 37-aastasele Kipsangile võistluskeelu kuni ülekuulamiseni. Dopinguvastaste määruste kohaselt peavad sportlased teavitama vastavaid asutusi oma asukoha kohta. 12 kuu jooksul on Kipsang kirja saanud kolm puudutud testi, kuna on märkinud omale vale asukoha või ebatäpse teabe. See tähendab automaatset võistluskeeldu. AIU on varasemalt teada andnud, et suhtub 2020. aastal sellistesse rikkumistesse karmimalt.

Kipsangi parim maratoniaeg on 2:03.13, millega ta hoiab maailma edetabelis kuuendat positsiooni. Ta on pälvinud Londoni olümpiamängudelt pronksmedali ning võidutsenud veel Berliini, New Yorgi ja Tokyo maratonidel.