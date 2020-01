Ajalugu teinud Kanerva jätkab Soome koondise peatreenerina

55-aastane Kanerva on Soome koondist juhendanud alates 2016. aastast, viis eelnevat aastat oli ta võistkonna abitreeneriks ja enne seda Soome U-21 koondise peatreeneriks. Rahvuskoondis on Kanerva käe all võitnud 26 kohtumisest pooled ning kindlustas koha suvisel EM-finaalturniiril.

Uue lepingu alusel juhendab Kanerva koondist 2022. aasta lõpuni, ehk temaga minnakse vastu nii EM-finaalturniirile, Rahvuste liigale kui MM-valiktsüklile. Juhul, kui Soome peaks suurt saavutust kordama ja pääsema ka MM-finaalturniirile, on Kanerva meeskonna juhendajaks ka Kataris.

Suvisel EM-finaalturniiril kuulub Soome ühte alagruppi Belgia, Taani ja Venemaaga.