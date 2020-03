Soomlased: lõpuks jõudsime suurturniirile… ja siis tabab maailma pandeemia!

Põhjanaabrid suhtuvad otsusesse aga stoilise rahuga. "Head asja tasub oodata!" nentis Soome koondise väravavaht Lukáš Hrádecký videopöördumises fännide poole. "Peame natuke kauem ootama, mis seal ikka. Me ei stressa sellepärast. Võib-olla ongi hea ja mõned traumadega kimpus olnud kutid saavad selleks ajaks terveks ning oleme lõpuks terve meeskonnana tugevamad."

Soome päevaleht Helsingin Sanomat kirjutas sel nädalal, et veel eelmisel nädalal olevat UEFA olnud seda meelt, et EM tuleb ikkagi sel suvel ära pidada. "Ma ei kujuta sellist mõtet ettegi," nentis jalgpallimeeskonna kapten Tim Sparv Helsingin Sanomatele. "See oleks ikka tõsiselt rumal otsus olnud. Jalgpallimaailm peab vastutuse võtma. Minu meelest see saadab kõigile sõnumi, et jalgpall võtab ka sellises olukorras vastutuse."

Tõsi, Sparv tunnistab, et puht sportlikus mõttes on mängude edasi lükkamisest kahju. "Meeskond oli löögihoos ja pakatas enesekindlusest. Ent ka nüüd on kõigil mängijatel siiski paras präänik ees ootamas ja see aitab argihetkedel motivatsiooni ülal hoida."

Soome koondise peatreener Markku Kanerva nentis, et meeskonnal olid koostatud üksikasjalikud plaanid, kuidas suvisteks suurvõistlusteks võimalikult heas vormis olla. "Kõigist variantidest, mille üle spekuleeriti, on EM-i edasi lükkamine parim," rääkis ta Helsingin Sanomatele. "Tõsi, ise ootasin küll suve juba väga. Olime selleks põhjalikult valmistunud, eks nüüd peame selle tööga jätkama."

Soome koondisel on tuhandeid poolehoidjaid, kes olid selleks suveks broneerinud reisid ja majutused Kopenhagenisse ja Peterburi, kus B-grupi mängud oleksid toimuma pidanud. Erinevate reisikorraldajate sõnul saavad fännid ettemakstud reisi nüüd lihtsalt aasta võrra edasi lükata või siis soovi korral raha tagasi saada.

Sarnaselt mängijatele ei ole ka poolehoidjad UEFA otsuse üle nurisenud, sotsiaalmeedias on EM-i edasi lükkamist valdavalt positiivselt tervitatud. Jalgpallireiside korraldaja Elämysmatkat tegevdirektor Pasi Latva võrdles soomlaste EM-teekonda Helsingin Sanomates aga kannatuste rajana. "Omal moel on see Soome jalgpalli Via Dolorosale täiesti kohane, et kui lõpuks suurturniirile pääseme, tuleb ülemaailmne pandeemia ja lööb kõik plaanid segi."

Samamoodi on koos fännidega pidanud pettumuse alla neelama valitsev maailmameister Soome jäähokikoondis, sest eile teatas rahvusvaheline alaliit, et maikuine MM jäetakse ära.

Veelgi valusam oli soomlastest jäätantsijate Juulia Turkkila ja Matthias Versluisi pettumus, kui sel nädalal tuli teade iluuisutamise MM-i ärajäämisest. Paar kindlustas endale MM-koha alles veebruaris, oma karjääri esimese rahvusvahelise võistluse võiduga.