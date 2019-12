Klavan otsusest Liverpoolist lahkuda: ma ei ole seda kahetsenud

Pikemas intervjuust Klavanite elust Itaalias Cagliaris tulid jutuks ka pikaaegse Eesti koondise kapteni karjäärivalikud. Keskkaitsja endine koduklubi Liverpool võitis eelmisel hooajal Meistrite liiga ja on praegu Inglise kõrgliiga liider. Kas Klavan on ka otsust Liverpoolist lahkuda kahetsenud?

"Ei ole, kuigi see on väga paljude jaoks küsimus, mis neid huvitab. Mina olen karjääris niimoodi liikunud, et iga otsus mis ma teen, on õige otsus. Seal ei saa olla tagantjärgi mõtlemist või kahetsemist," rääkis Klavan.

"Kui vaadata eelmise aasta Meistrite liiga võitu, siis see oleks ka väga palju sõltunud minu mänguajast. Kui see oleks vähemaks jäänud, kui see kahe aasta jooksul oli, siis ma ei oleks tundnud end väärtuslikuna. See Meistrite liiga võit oleks pigem jäänud resümee kirjakeseks ja sellest mõnu poleks tundnud."

Kui kaua veel Klavani mängijakarjäär jätkub ja kas oma sõna on otsuses ka abikaasa Lilil? "Päris minu otsustada see ei ole. Seda kaua ta mängib – ma arvan, et ikka mõne aasta veel. Meie ikka kannatlikult ootame [et saaks Eestisse tagasi tulla]."