Klavan: Hollandisse mängima minnes olin kogu aeg lätlane Riiast

"Kui mina seal käisin, oli kõik ikka väga hästi, sest see oli täpselt see hetk, kui Cagliari klubi oli kaotanud küll hooaja kaks esimest mängu, kuid pärast seda ei oldud kaotusekibedust tuntud ja reaalselt tabelis võideldi Meistrite liigasse saamise nimel – oldi neljandad. Tundus, et üle 50 aasta Cagliari edukaim hooaeg ja seal samas siis Klavan põhimees, alati platsil," rääkis enne koroonakriisi puhkemist Klavanit külastanud Silm.

Kas ja kuidas sobib Klavanile selline mängupaik enda karjääri lõpus? "Kui ütleme, et mees mängib Seria A-s põhimehena ja see on tema karjääri loojang, siis see on iseenesest Ragnarile väga kõva kompliment. Julgeks öelda küll, et see sobib talle. Ta tunneb ennast seal hästi. Seal on mõnusalt hea soe. Mulle tundus küll, et ta ise oli rahul. Kõik sujus, kõik toimis. Võib-olla nende profiaastatega on tal lihtsalt väikene koduigatsus tekkinud."

Klavan: pojad suruvad kõvasti, et kaua sa jõuad mängida – lähme juba koju ära!

Laupäeval esilinastuvas dokfilmis tunnistab Klavan, et igatseb Eestit. "Eesti esindamine on nii tähtis. See armastus kodu vastu, selle võib niimoodi kokku võtta, et alati kui ma lennukiga kuskilt Eestisse tagasi tulen, siis kui juba Eesti õhuruumi sisened, siis tunned, et südame alt läheb soojaks ja tunned, et oled õigesse kohta jõudnud. Minu jaoks on Eesti kõige parem koht," kommenteeris keskkaitsja.

Karjääri lõppedes plaanib Klavan kindlasti kodumaale naasta. "Juba praegu mu viie- ja seitsmeaastased pojad suruvad väga kõvasti, et kaua sa jõuad mängida – lähme juba koju ära! Nii nende kui ka mu abikaasa jaoks on Eesti see koht, kus me elame."

Kas Sardiinias on tuldud ka Eesti kohta küsima? "Ikka on, aga olen positiivselt üllatunud, et väga paljud juba teavad Eesti kohta ja väga mitmed on juba Tallinnas käinud. Põhimõtteliselt nad teavad ainult Tallinnat, aga asi seegi. Mäletan, et kui ma Hollandisse mängima läksin, siis olin põhimõtteliselt koguaeg lätlane ja Riiast. Lõpuks ma ei jõudnud neid enam parandada ja ütlesin, et jaa-jaa, olen lätlane. Siis olid asjalood halvemad, aga praegusel hetkel tundub, et Eesti on endale nime teinud ja asjad lähevad paremaks."

Režissöör Steiv Silma sõnul aitas filmi tegemine mõista, mida tegelikult profijalgpalluriks olemine endast kujutab. "See ongi võib-olla see millest tavainimesed tihti ei saa aru, et milline ohverdus see tegelikult on olla tippjalgpallur, olla professionaalne jalgpallur. Kui mõtleme, et sel sügisel saab Klavan 35 ja koondist hakkas ta esindama pool elu tagasi, 17-aastaselt, siis oled olnud 17 aastat rahvuskoondises ja tippjalgpallis."

"Pidev sportlik rutiin, kõik sinu tegemised on luubi all, kõik toitumine ja elamine – see on üks pool. Teine pool on lapsed – nemad ju käivad sinuga kaasas. Möödunud aastal sündis ju tal kahe poisi kõrvale ka tütar, tal on kolm last. Ragnar on tegelikult hästi lahe tüüp, aga temani jõudmine on vahepeal keeruline, sest ta on ikkagi staar ja nii paljud tahavad temaga suhelda. Aga kui sa temaga räägid, saad sa aru, et ta on täiesti tavaline poiss Viljandist – mina ütleks ka, et selline tore Eesti mees."

Mida vaatajad laupäeval telerist oodata võivad? "Ma arvan, et see on selline tore lugu ühest toredast Eesti mehest, kes on jõudnud spordimaailmas väga-väga kaugele, sinna, kuhu ükski teine Eesti jalgpallur kunagi pole jõudnud. Ma arvan, et see on üks tore inimese lugu."

Dokumentaalfilm Eesti viimaste aastate edukaimast jalgpallurist Ragnar Klavanist linastub laupäeval, 4. aprillil kell 16.30 ETV2-s.