Jumbo-Visma avaldas juba praegu Touril osaleva koosseisu

Jumbo-Visma avaldas juba praegu Tour de France'il startiva koosseisu. Hollandi klubi paneb liidritena välja Primož Rogliči, Steven Kruijswijki ja Tom Dumoulini. Neid toetavad Tony Martin, Wout van Aert, Sepp Kuss, Robert Gesink ja Laurens De Plus.

Kui Kruijswijk on Jumbo-Visma liider ka Vueltal, siis Roglic ja Dumoulin keskenduvad ainult Tourile ning seejärel Tokyo olümpiale. Tugeva koosseisu väljapaneku eesmärk on murda Team Ineosi ülemvõim, kes võitnud Touri ühe erandiga alates 2012. aastast. Kogemusi peaks olema piisavalt, sest Dumoulin saavutas 2018. aastal teise ja Kruijswijk tänavu kolmanda koha. Roglic võitis lõppenud hooajal Vuelta ja tuli Girol kolmandaks, kirjutab Marathon100.com.

"Liitusin Jumbo-Vismaga, sest ma ei tahtnud olla enam ainuliider. Suudan olla osa grupist, mis liigub sama eesmärgi suunas," lausus 2017. aastal Giro võitnud Dumoulin. "Mulle ei meeldinud viimaste aastate olukord, sest kui mul oli enne Touri külmetushaigus, siis hakkasid kõik mind süüdistama. On väga tore, kui terve meeskond sinu jaoks tööd teeb, kuid ma ei ole seda kunagi palunud. Sunwebis niimoodi juhtus ja see tõi ka palju edu. Nüüd olen valmis uueks väljakutseks."