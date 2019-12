Eesti Olümpiakomitee president Urmas Sõõrumaa avaldas tunnustust maailmameistritele ja nende treeneritele. "EOK on kogu Eesti spordi katusorganisatsioon ja me seisame ka mitteolümpiaalade eest. Edu spordis, sõltumata sellest, kas ala kuulub olümpiaprogrammi või mitte, toob au Eesti riigile ja rahvale ning ühtlasi loomulikult on sport kasuks ka inimese füüsilisele ja vaimsele tervisele," rääkis Sõõrumaa.

Rahvusvaheliste tiitlivõistluste medalipreemiad määratakse vastavalt EOK täitevkomitee poolt kinnitatud korrale. Mitteolümpiaalade rahvusvahelisi tiitlivõitjaid saab EOK premeerida täitevkomitee otsusega rahaliste võimaluste olemasolul.

Eesti Olümpiakomitee premeerib tänavu maailmameistriks tulnud mitteolümpiaalade individuaalsportlasi järgnevalt:

Ott Tänak ja Martin Järveoja, autospordi WRC-sarja maailmameistrid – kokku 19 000 eurot

Boris Ljubtšenko (Black Team Estonia), kahekordne maailmameister purisuusatamises purjelauakelkude kursisõidus ja slaalomis – 2x2500 eurot

Ott Kikkas, Marjaliisa Umb, Karl-Robert Trink ja Siim Ots, purjetamise ORC C-klassi maailmameistrid – kokku 10 000 eurot

Rasmus Haugasmägi (Tartu Kalevi VMK), veemootorispordi maailmameister klassis OSY-400 – kokku 3000 eurot

Stefan Arand (Tartu Kalevi VMK), veemootorispordi maailmameister klassis Offshore 3J – 3000 eurot

Timmo Tammemäe (SK 100) ja Rain Seepõld, orienteerumise maailmameistrid meeste rogainis – kokku 5000 eurot

Ando Rohtmets (Nõmme Huvikool), kiirusautomudelite maailmameister, klass 5/10,0 cm³ – 3000 eurot

Tõnu Sepp (Nõmme Huvikool), kiirusautomudelite maailmameister, klass 4/5,0 cm³– 3000 eurot

Lembit Vaher (Nõmme Huvikool), kiirusautomudelite maailmameister, klass 2/2,5 cm³ – 3000 eurot

Maailmameistrivõistluste treenerid saavad preemiat järgnevalt:

Ljubtšenko treener Siret Tara – 2000 eurot

Tammemäe ja Seepõllu treener Piibe Tammemäe – 2000 eurot

Haugasmägi treener Üllar Põvvat – 1500 eurot

Arandi treener Ahto Aaslav-Kaasik – 1500 eurot

Ando Rohtmetsa ja Lembit Vaheri treener Tõnu Sepp – 1500 eurot

Tõnu Sepa treener Lembit Vaher – 1500 eurot

Väljamaksmisele kuuluvad preemiarahad eraldab EOK taotlusel Kultuuriministeerium.

Tänavu on Eesti sportlased ja nende treenerid teeninud rahvusvaheliste tiitlivõistluste medalivõitude eest preemiat kokku tänavu juba 264 000 eurot.

Aasta esimesel poolel premeeris EOK freestyle-suusatamises naiste rennisõidu maailmameistriks tulnud Kelly Sildarut 40 000 euroga ja tema treener Tõnis Sildarut 20 000 euroga ning juunioride maailmameistrivõistlustel pargisõidus ja Big Airis võidetud kuldmedalite eest kokku 20 000 euroga ja treenerit 10 000 euroga. Sügisel teenisid preemiat maailmameistrivõistlustel hõbemedali võitnud kergejõustiklased Magnus Kirt ja Maicel Uibot kumbki 20 000 eurot ning pronksmedali võitnud maadlejad Heiki Nabi ja Epp Mäe 15 000 eurot, neile neljale sportlasele ja nende treeneritele makstud preemiat moodustasid kokku 105 000 eurot.