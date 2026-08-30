Väikesed karikavõistlused võitis Harju JK Laagri duubel

Harju JK Laagri U21 võitis esmakordselt Eesti jalgpalli väikese karika, kui alistas finaalis 2:2 viigiga lõppenud normaalaja järel penaltitega Paide Linnameeskond III. Harju kangelaseks kerkis 17-aastane väravavaht Harly Ollin, kes tõrjus kaks penaltit ning saatis võrku omade otsustava löögi.

Avapoolaeg möödus pikalt väravateta, kuid 44. minutil sahises võrk siiski. Tabamuse autoriks oli Harju mees Hugo Kirss, kes kõmmutas palli karistusala joone tagant postipõrkest võrku, vahendab kohtumise käiku jalgpalliliit.

Napilt enne tunnise mänguaja täitumist jõudis Harju teise väravani. Sören Vaher liikus palliga vasakult äärelt keskele ning leidis söödukoridori kaudu Steven Kanguri, kes mängis end väravavaht Kaspar Kotterist mööda ja viis omad 2:0 juhtima.

Kui mängu normaalaja lõpuni oli jäänud napilt viis minutit, püsis Harju kaheväravaline eduseis endiselt. Ent siis kukutas Berg Maidla oma karistusalas Otto-Robert Lipu ning ehkki tänavusel U17 vanuseklassi noormeeste EM-finaalturniiril Eesti koondise väravasuul seisnud Harly Ollin suutis Jüri Jevdokimovi penalti tõrjuda, oli karjääri jooksul Premium liigas 108 mänguga 23 väravat löönud Lipp esimesena jaol ning rammis palli võrku.

Viimastel minutitel jahtis Paide niisiis 2:2 viigiväravat, mis veel loetud hetked varem paistis olevat väga kaugel. Viiendal üleminutil see viimaks tuligi, kui Elari Valmas võttis tsenderdusest tulnud palli maha ning Kevin Kärp virutas selle mõnelt meetrilt võrku.

Viigilise normaalaja järel ootas ees penaltiseeria, mida alustas Harju. Maidla kõmmutas esimese löögi vasakusse alanurka, pärast mida läks Paide poolelt lööma Jevdokimov ehk sama mees, kelle penalti Ollin normaalajal tõrjus. Stsenaarium kordus: sedapuhku lõi Jevdokimov küll teisele poole, ent noor väravavaht sirutas end pikaks ja sai kirja teise penaltitõrje.

Seejärel realiseerisid penalti Harju poolelt Vaher ja Paide poolelt Martin Ustaal, pärast keda kõmmutas Kasper Kaevats palli ristnurka. Matrix Einer oli Paide kolmanda lööjana küll vääratamisele veidi lähemal, ent postipõrke järel leidis pall siiski tee võrku. Harju neljanda lööjana saatis palli väravasse ka Armin Soo, Lipp vastas samaga.

Harju läks viiendale löögile vastu seega teadmises, et realiseerimine kindlustab neile Väikese karika võidu. Otsustavat lööki läks tegema ise kaks penaltit tõrjunud väravavaht Ollin – Kotter sai küll löögile käed vahele, ent mitte piisavalt tugevalt ning väikese karika võit kuuluski penaltiseerias seisuga 5:3 Harjule.