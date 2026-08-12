Liise Väliste ja Eddy Lainurm tulid 420 klassis Läti meistriks

4.-6. augustini toimunud võistlustel oli 420 klassis stardis kümme paatkonda. Eestit esindas Uku Kuuse Purjespordikooli kaks meeskonda ning Lainurme ja Väliste jaoks lõppes regatt Läti meistritiitliga, vahendab Puri.ee.

Eddy Lainurm oli seejuures 420 klassis alles esimesi kordi võistlemas, samal ajal kui Pärnu Jahtklubi purjetajal Liise Väliste on kogemus suuremast kahemehepaadist 470, kus ta on võistelnud soodimehena. Koostöö toimis Kuivižis edukalt ning tõi paatkonnale esikoha.

Teise Eesti paatkonnana võistlesid Leon Zolotarjov ja Jakob Sang, kes lõpetasid regati viienda kohaga. Nende sõidud kulgesid hästi, kuid võimalust kõrgema koha eest võidelda mõjutas varustuse purunemine.

420 klass on viimastel aastatel Lätis taas hoogu kogunud. Kui kaks aastat tagasi oli Läti meistrivõistlustel stardis vaid kolm paati, siis tänavu juba kümme. Klassi rahvusvahelisest populaarsusest annab aimu ka juulis Nidas toimunud 420 Euroopa meistrivõistlused, kus osales ligi 160 paati.

Eesti noortega oli Läti meistrivõistlustel kaasas treener Uku Kuusk.