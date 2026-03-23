Lauatennise Eesti meistriteks krooniti taaskord Lehtlaan ja Avameri

Foto: Priit Lehtlaan
Tallinna Tehnikaülikooli spordihoones selgusid lauatennise individuaalsed Eesti meistrid ning tiitlikaitsjad ei vääratanud.

88. lauatennise Eesti meistrivõistlustel kaitsesid üksikmängudes mullust tiitlit Pert Marten Lehtlaan ja Airi Avameri.

Meeste seas kogenumad tegijad lõppvaatusse ei jõudnudki: üksikmängus 14 korda Eesti meistriks tulnud ja mullu finaalis mänginud Aleksandr Smirnov langes konkurentsist veerandfinaalis ja üheksakordne Eesti meister Vallot Vainula kaheksandikfinaalis.

Mullu üllatajana kulla võitnud Lehtlaan jõudis taas otsustavasse duelli, kus tema vastaseks oli Madis Moos. Viimsi lauatenniseklubi esindav Lehtlaan jäi settigi vastasele andmata 4:0 peale ja kaitses edukalt tiitlit. Üksikmängu finalistid ühendasid jõud meespaarismängus, kus nad ka tiitli võitsid.

Naiste konkurentsis kordus mullune finaal: Avameri oli taaskord vastamisi Reelica Hansoniga ja jällegi jäi 4:1 tulemusega peale Avameri. Mõlemad mängijad esindavad Tallinna Tehnikaülikooli spordiklubi ja mängisid pühapäeval kodusaalis. Avameri tuli üksikmängus Eesti meistriks juba kaheksandat korda, koos Arina Litvinovaga teenis ta kulla ka naispaarismängus.

Segapaaris tulid Eesti meistriks Aleksandr Smirnov ja Kätlin Põldveer.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Lauatennise Eesti meistriteks krooniti taaskord Lehtlaan ja Avameri

