"Spordipühapäev" teeb eelvaate võrkpalli EM-ile

Eesti meeste võrkpallikoondis alustab tuleva nädala reedel mängudega 2026. aasta Euroopa meistrivõistluste finaalturniiril. Alagrupikohtumised peetakse Soomes Tamperes.

Milline koondis meid EM-il esindab, kellele meeskond toetub ning millest võiksime realistlikult unistada ja mõelda? "Spordipühapäev" arutab asja nii koondislaste kui laiemalt Eesti võrkpalli-inimestega.

Veikko Tihvani maailmameistritiitel tõi jahilaskmise Eestis taas nähtavamale kohale. Kui hästi Eesti laskur kodumaa võimaluste juures ennast sel spordialal üles töötada saab? Kes jahilaskmise erinevate distsipliinidega üldse tegelevad?

"Spordipühapäev" on Vikerraadio eetris 6. septembril kell 18.15. Saadet juhib Juhan Kilumets.