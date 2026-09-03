Tiger Woods jäi viieks aastaks juhiloast ilma

Woods põhjustas 27. märtsil Floridas oma kodu lähistel autoavarii, kui tabas möödasõitu tehes teist sõidukit, mille tagajärjel paiskus golfari Land Rover külili. Woods ja teise sõiduki juht pääsesid avariist vigastusteta.

Sündmuskohale saabunud politseinikud täheldasid, et Woods ilmutas joobetunnuseid, ent ta läbis edukalt alkomeetritesti. Martini maakonna šerifi John Budensieki sõnul oli Woods letargiline ning politseinikud uskusid, et tema seisund oli põhjustatud mingist ravimist või uimastist. Lisaks joobes juhtimisele esitati Woodsile süüdistus ka varalise kahju tekitamises ja uriiniproovist keeldumises.

Woods otsustas kokkuleppele minna. Kolmapäeval Martini maakonnas toimunud kohtuistungil pidi golfilegend tunnistama, et juhtis autot hoolimatult ja ohtlikult ning keeldus uriiniproovi andmisest. Joobes juhtimises teda süüdi ei mõistetud. Kohtunik Darren Steele hoiatas Woodsi, et ta peab järgmise viie aasta jooksul autorooli istumist rangelt vältima. "Erandeid ei ole. Kui te mingil põhjusel istute autorooli, siis lähete kohe vanglasse," ütles Steele istungil.

Woods on Floridas korduvalt sarnaste juhtumite tõttu arreteeritud. 2009. aastal sõitis ta kodu ees tuletõrjehüdrandile otsa, mille järel kirjeldas üks tema naabritest politseile, et Woods leiti rooli taga norskamas. 2017. aastal magas Woods keset teed rooli taga ning ei suutnud politseinikele sündmuskohal vastuseid anda, hiljem tuvastati tema organismist korralik ravimikokteil. 2021. aastal tegi Woods Los Angeleses tõsise avarii, mille tagajärjel murdis mitu jalaluud ning pidi käima mitmel operatsioonil.