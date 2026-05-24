X!

Hull City tagas viimase hetke võiduga Wembleyl koha kõrgliigas

Jalgpall
Hull City
Hull City Autor/allikas: SCANPIX / ZUMAPRESS.com
Jalgpall

Inglismaa jalgpalli kõrgliigasse pääses järgmiseks hooajaks viimase meeskonnana Hull City, kes alistas sõelmängudel nii Millwalli kui ka Middlesbrough' klubi.

Hull City lõpetas hooaja Inglismaa jalgpalli esiliigas kuuendal kohal, kogudes 46 vooruga 73 punkti. Klubi väravatevahe oli kõigest 70:66 ehk vaid pluss neli.

Kuigi senisel hooajal lasti endale lüüa keskmiselt 1,43 väravat mängus, siis sõelmängudel ei suutnud kolme kohtumisel jooksul keegi kordagi nende väravalukku lahti muukida.

Kõigepealt põhihooaja kolmandana lõpetatud Millwalliga tehti kodus 0:0 viik, aga võideti võõrsil 2:0. Laupäeval toimunud finaalis Middlesbrough'ga saadi 1:0 võit. Ainus värav Wembley staadionil sündis alles 90+5. minutil, kui pall põrkus värava ees seisnud Oliver McBurniele, kes ei eksinud.

Hull City on varem Premier League'is mänginud viiel hooajal, aga erilist edu pole saavutanud. Neist kolmel on kukutud alla tagasi ja parim tulemus on 16. koht hooajast 2013/2014. Pärast viimast väljakukkumist hooajal 2016/2017 käis meeskond korraks ka kolmandal liigatasemel.

Otse tõusevad kõrgliigasse põhihooaja kaks paremat meeskonda ehk Coventry City ja Ipswich Town.

Toimetaja: Siim Boikov

Samal teemal

premium liiga

jalgpalliuudised

14:43

Bayern vormistas Kane'i kübaratriki abil kuldse duubli

12:53

Hull City tagas viimase hetke võiduga Wembleyl koha kõrgliigas

11:36

Karl Jakob Hein: peale Ronaldo olen teine kõige töökam...

10:38

Barcelona naised murdsid vastase teisel poolajal ja võitsid Meistrite liiga

23.05

Barcelona lõi Lyonile teisel poolajal neli väravat ja naasis troonile

23.05

Flora lõi karikafinaalis Paidele koguni viis väravat Uuendatud

23.05

Hein: Arsenal kasvatas mind inimeseks, kel on võimalik oma unistusi täita

23.05

Saku Sporting tuli teist korda naiste karikavõitjaks Uuendatud

23.05

Karl Jakob Heinast saabki Werderi esiväravavaht

23.05

Trevor Hindi võistkond jäi karikafinaalis kaotajaks

sport.err.ee uudised

14:43

Bayern vormistas Kane'i kübaratriki abil kuldse duubli

14:17

Epeenaiskond kaotas neutraalse lipu koondisele

13:38

Klassikalised tsiklid ja tänavasõitjad avasid motoringraja hooaja avaetapi

13:09

Jõesaare klubi astus sammu finaali suunas

12:53

Hull City tagas viimase hetke võiduga Wembleyl koha kõrgliigas

12:30

Makke: Dorbek pidas enne mängu kõne ja see tõi mehed üles

11:36

Karl Jakob Hein: peale Ronaldo olen teine kõige töökam...

10:49

Eesti naiste võrkpallikoondis alustas kontrollmänge kaotusega

10:38

Barcelona naised murdsid vastase teisel poolajal ja võitsid Meistrite liiga

10:18

New York Knicks jõudis NBA finaalist ühe võidu kaugusele

09:52

Ussõk säilitas pika võitluse järel maailmameistrivööd

08:58

Mercedese piloodid korraldasid Kanadas omajagu tulevärki

08:08

Randväli püstitas Londonis Eesti rekordi, Jefimova kolmas

23.05

Norra sai MM-il Rootsi üle ajaloolise võidu, Läti alistas tiitlikaitsja USA

23.05

Mölder alistas Egiptuses ka esimese asetuse ja jõudis finaali

23.05

Barcelona lõi Lyonile teisel poolajal neli väravat ja naasis troonile

23.05

ETV spordisaade, 23. mai

23.05

Toom: kui neljandas mängus samu asju teha, saame Tartus peo püsti panna

23.05

Flora lõi karikafinaalis Paidele koguni viis väravat Uuendatud

23.05

Tiitli lävel olnud Tartu mängis edu maha ja Kalev/Cramo pikendas seeriat Uuendatud

loetumad

23.05

Tiitli lävel olnud Tartu mängis edu maha ja Kalev/Cramo pikendas seeriat Uuendatud

23.05

Flora lõi karikafinaalis Paidele koguni viis väravat Uuendatud

23.05

Võimsa aja jooksnud Miller-Uibo on naasmas parimate päevade tasemele

09:52

Ussõk säilitas pika võitluse järel maailmameistrivööd

23.05

Karl Jakob Heinast saabki Werderi esiväravavaht

23.05

Norra sai MM-il Rootsi üle ajaloolise võidu, Läti alistas tiitlikaitsja USA

22.05

Suri edukas krossisõitja Maurice Lina

23.05

Lehis jõudis epeevehklemise MK-etapil kaheksa parema sekka Uuendatud

08:08

Randväli püstitas Londonis Eesti rekordi, Jefimova kolmas

23.05

Saku Sporting tuli teist korda naiste karikavõitjaks Uuendatud

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo