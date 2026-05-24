Hull City tagas viimase hetke võiduga Wembleyl koha kõrgliigas

Inglismaa jalgpalli kõrgliigasse pääses järgmiseks hooajaks viimase meeskonnana Hull City, kes alistas sõelmängudel nii Millwalli kui ka Middlesbrough' klubi.

Hull City lõpetas hooaja Inglismaa jalgpalli esiliigas kuuendal kohal, kogudes 46 vooruga 73 punkti. Klubi väravatevahe oli kõigest 70:66 ehk vaid pluss neli.

Kuigi senisel hooajal lasti endale lüüa keskmiselt 1,43 väravat mängus, siis sõelmängudel ei suutnud kolme kohtumisel jooksul keegi kordagi nende väravalukku lahti muukida.

Kõigepealt põhihooaja kolmandana lõpetatud Millwalliga tehti kodus 0:0 viik, aga võideti võõrsil 2:0. Laupäeval toimunud finaalis Middlesbrough'ga saadi 1:0 võit. Ainus värav Wembley staadionil sündis alles 90+5. minutil, kui pall põrkus värava ees seisnud Oliver McBurniele, kes ei eksinud.

Hull City on varem Premier League'is mänginud viiel hooajal, aga erilist edu pole saavutanud. Neist kolmel on kukutud alla tagasi ja parim tulemus on 16. koht hooajast 2013/2014. Pärast viimast väljakukkumist hooajal 2016/2017 käis meeskond korraks ka kolmandal liigatasemel.

Otse tõusevad kõrgliigasse põhihooaja kaks paremat meeskonda ehk Coventry City ja Ipswich Town.