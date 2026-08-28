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Messi saab Miamis uue peatreeneri kunagise koondisekaaslase näol

Jalgpall
Lionel Messi
Lionel Messi Autor/allikas: SCANPIX/ZUMAPRESS.com
Jalgpall

Inter Miami määras uueks peatreeneriks argentiinlase Cristian Gonzalezi, kes on ühtlasi olnud Lionel Messi koondisekaaslan. Meedia teatel jätkab ajutine juhendaja Guillermo Hoyos meeskonna tüüri juures seni, kuni argentiinlane saab kätte vajalikud tööload.

Hoyos, kes vastutas varem Miami professionaalse arendustöö eest, asus ajutiselt ametisse pärast seda, kui Javier Mascherano aprillis oma kohalt lahkus.

Miami tugevdas eelmisel kuul koosseisu Brasiilia poolkaitsja Casemiro palkamisega, kuid vaatamata Lionel Messi ja paljude nimekate mängijate kohalolule on tulemused jätkuvalt valmistanud pettumust.

Valitsev MLS-i karikavõitja on kaotanud viimasest viiest mängust neli ja hoiab idakonverentsis teist kohta, jäädes Nashville'ist maha 10 punktiga.

Gonzalez esindas aastatel 1995–2005 Argentina koondist 56 mängus ning tema mängijakarjäär hõlmas perioode Milano Interis, Valencias ja Rosario Centralis. 52-aastane mees alustas treenerikarjääri 2020. aastal ja on sellest ajast peale juhendanud mitmeid Argentina klubisid.

Hoyos ei saa aga laupäevasel mängul CF Montreali vastu meeskonda juhendada. MLS määras talle ühemängulise keelu seoses klubi korduvate rikkumistega, mis puudutasid mängu alguse viivitamist.

Toimetaja: Lisette Holst

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