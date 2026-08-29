"Spordipühapäev" alustab uut hooaega

Augustikuu viimasel pühapäeval alustab uut hooaega Vikerraadio spordisaade "Spordipühapäev". Hooaja avasaates võetakse luubi alla Eesti meeste korvpallikoondis ja Eesti sõudmine.

Eesti korvpallikoondis jäi MM-valikmängus Ungarile väga kindlalt alla. Ees ootab äärmiselt oluline kodumäng Soomega. Kas maailmameistrivõistlustele pääsemise jutuga on vint veidi üle keeratud? Milline on Eesti korvpallikoondise tase tegelikult?

Eesti sõudmine tõstab taas pead. Pühendunud treenerite ja andekate noortöö koostöös vaadatakse Los Angelese olümpia suunas. Kaardistame Eesti paraadala hetkeseisu.

Hooaja avasaates anname kuu kommentaariks sõna ka Tiit Karuksile.

Kuulake Vikerraadiot pühapäeval, 30. augustil kell 18.15. Saatejuht on Johannes Vedru.