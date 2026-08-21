Vabamaadlusega lõpparve teinud olümpiavõitja naaseb võistlusmatile

2012. aasta Londoni olümpiavõitja ja kuuekordne maailmameister Jordan Burroughs naaseb laupäeval võistlusmatile, kui teeb kaasa uues professionaalses sarjas Real American Freestyle (RAF).

38-aastane ameeriklane arvas pärast 2024. aasta maailmameistrivõistlusi, et on vabamaadlusega lõpparve teinud. Võistlushimu pole aga kadunud ning RAF-i kutse järel otsustas Burroughs treeningutele naasta.

Tagasitulek annab talle ka võimaluse proovida jõuda 2028. aasta Los Angelese olümpiamängudele. Burroughs tunnistas, et 40-aastaselt USA koondisesse pääsemine oleks väga keeruline, kuid ta ei välista seda võimalust.

"Jah, minus on osa, mis tahaks potentsiaalselt uuesti proovida. Aga ma oleksin 2028. aastal ka 40-aastane," ütles Burroughs Reutersile. "See oleks väga keeruline. Aga kui keegi seda teha suudab, siis usun, et olen võimeline midagi nii hullumeelset korda saatma."

Laupäeval Clevelandis toimuval RAF-i võistlusel kohtub Burroughs Sean Bradyga. 5. septembril ootab teda Moskvas ees matš endise maailmameistri Magomed Kurbanalievi vastu.

RAF käivitati eelmisel aastal eesmärgiga pakkuda maadlejatele võimalust oma oskustega professionaalselt raha teenida. Sarja korraldajad soovivad lähiajal laieneda ka Indiasse, Lähis-Idasse, Usbekistani, Mongooliasse ja Jaapanisse.

Burroughsi sõnul aitab professionaalne sari kasvatada vabamaadluse populaarsust ning muuta sportlaste kuvandit. "Nüüd on meil võimalus nimetada end tõelisteks professionaalideks," sõnas ta.