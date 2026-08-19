Üle kolmandiku Liverpoolist läks Bezose ja teiste investorite kätte

Konsortsium, kuhu kuuluvad Amazoni asutaja Jeff Bezos ja Facebooki kaasasutaja Eduardo Saverin, ostis Fenway Sports Groupilt (FSG) ligi 40 protsenti Liverpooli jalgpalliklubist.

Algselt teatati, et konsortsium ostis umbes kolmandiku klubist, kuid tegelik osalus ulatub ligikaudu 38%-ni.

Konsortsiumil on ühtlasi võimalus omandada järgmise 12 kuu jooksul Liverpoolis kontrollosalus, kuid kohustust selleks ei ole.

Reedel avaldatud teates kinnitas FSG, et sõlmis 1892 Holdingsiga siduva lepingu strateegilise vähemusosaluse müügiks.

Liverpooli asutamisaastale viitava nimega konsortsiumi juhib Briti-India päritolu miljonärist ärimees Amit Bhatia. Lisaks Bezosele ja Saverinile kuulub gruppi veel mitu investorit.

Bhatia saab Liverpooli aseesimeheks ja liitub klubi laiendatud juhatusega, kui selleks on saadud vajalikud heakskiidud.

India miljardärist ärimehe Lakshmi Mittali väimees Bhatia oli 18 aastat Queens Park Rangersi direktor ja kaasomanik, kuni loobus eelmisel kuul oma osalusest Londoni klubis.

Tehingu käigus hinnatakse Liverpooli väärtuseks umbes 5–6 miljardit naela (umbes 6–7 miljardit eurot).