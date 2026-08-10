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Kolmandik Liverpoolist võib minna müügiks

Jalgpall
Liverpooli kodustaadion Anfield
Liverpooli kodustaadion Anfield Autor/allikas: SCANPIX / Alamy
Jalgpall

Mitmed Briti meediaväljaanded kirjutasid esmaspäeval võimalikust tehingust, mille kohaselt leiab umbes kolmandik Liverpooli aktsiatest uue omaniku.

Konsortsiumit, kes Inglismaa jalgpalli ühest edukamast klubist huvitub, juhib Amit Bhatia. Ta on terasemagnaat Lakshmi Mittali väimees ja Inglismaa esiliigaklubi Queens Park Rangersi endine osanik.

Gruppi kuuluvad teiste seas aga ka Amazoni asutaja Jeff Bezos ja Facebooki kaasasutaja Eduardo Saverin. Neist Bezos on viimastel aastatel tundnud huvi ka NFL-i klubide Washington Commandersi ja Seattle Seahawksi vastu, aga kummastki tehingust asja ei saanud.

Meedia teatel võib 2010. aastast Liverpooli omaniku staatuses olev Fenway Sports Group tehingu veel sel nädalal välja kuulutada. Investeering hindaks klubi väärtuse umbes 4,4 miljardi naela suuruseks. See teeks sellest ühe suurema väärtusega jalgpalliklubi läbi aegade.

FSG on viimastel aastatel uurinud võimalusi kaasata investeeringuid väljaspoolt, samal ajal klubi üle kontrolli sälitades. Mainitud summad aga kinnitaks Liverpooli väärtuse olulist kasvu viimase 16 aasta jooksul.

Liverpool ega omanikfirma FSG ei ole meedias levinud teateid veel kommenteerinud. Juulis lahkus FSG tegevjuhi kohalt Michael Edwards, kelle teeneid klubi viimaste aastate edus on hinnatud kõrgelt.

1892. aastal asutatud Liverpooli jalgpalliklubi on tulnud 20 korda Inglismaa meistriks, kaheksa korda karikavõitjaks, kümme korda ligiakarikavõitjaks, kuus korda Meistrite liiga või selle eelkäija Meistrite karikasarja võitjaks, kolm korda UEFA karikasarja võitjaks ja korra klubide MM-i võitjaks.

Toimetaja: Siim Boikov

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