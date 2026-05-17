Poom lõpetas eduka poolhooaja Slovakkias väravasööduga

Trencin avas kodus skoori poole tunni täitumisel ning 37. minutil kasvatas Lukaš Skovajsa pärast Poomi eeltööd edu. Teise poolaja alguses teenis Poom kollase kaardi, lõppseisu vormistas Trencin veerand tundi enne lõppu. Poom mängis tavapäraselt 90 minutit, Kristo Hussar ja Dimitri Jepihhin jälgisid kohtumist Trencini varumeeste pingilt, vahendab Soccernet.ee.

Tabeli poolitamise järel teise kuuikusse jäänud Trencin lõpetas seal teisena ehk sai liiga kokkuvõttes tosina meeskonna konkurentsis kaheksanda koha. Veebruaris Trencini särgis debüteerinud Poomi arvele jäi 13 liigamängu ja üks karikakohtumine, poolkaitsja kuulus kõigis algkoosseisu.

Samuti talvel Trenciniga käed löönud Hussari arvele jäi lõpuks vaid kaks liigamängu ja üks karikamäng, vahepeal kogus ta mänguminuteid duubelmeeskonna särgis. Juba poolteist aastat tagasi Trencinisse kolinud Jepihhini hooaega varjutasid vigastused, ta sai lõpuks kirja neli liiga- ja kaks karikakohtumist. Liigamängudes jäi tema arvele üks väravasööt, ainsas karikamängus lisandus neid veel kaks.

