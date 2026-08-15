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TÄNA OTSE | Kuidas läheb Karmen Bruusil kõrgushüppe finaalis?

Kergejõustiku EM
Kergejõustiku EM

Kergejõustiku Euroopa meistrivõistlustel Birminghamis võistleb täna õhtul naiste kõrgushüppe finaalis Karmen Bruus. Otseülekanne algab ETV-s ja ERR-i spordiportaalis kell 21.40. Kommenteerivad Helar Osila ja Juhan Kilumets, reporter on Debora Saarnak.

Bruus tegi neljapäevases kvalifikatsioonis suurepärase esituse, kui ületas neli esimest kõrgust esimesel katsel ning sai kvalifikatsiooninormist 1.91 jagu teisel katsel. Tema isiklik rekord on 2022. aastal hüpatud 1.96.

"Ma pole üle mitme aasta üle 90 hüpanud, nii et ma olen väga-väga-väga õnnelik, silma kisub kohe märjaks," tunnistas Bruus ERR-ile. "Teadsin, et üle 90 kindlasti suudaksin hüpata, aga see, et päriselt selle ära hüppan, on ikka suur asi."

Lõppvõistlusele pääses 15 kvalifikatsiooninormi ületanud naist. Kullasoosik on kahtlemata ukrainlannast maailmarekordinaine Jaroslava Magutšihh.

EM-i eelviimasel võistlusõhtul saab lõpplahenduse seitsmevõistlus, mida juhib viimase ala ehk 800 meetri jooksu eel iirlanna Kate O'Connor 5812 punktiga.

Medalikomplektid jagatakse välja veel meeste odaviskes ja meeste kolmikhüppes, meeste 10 000 m jooksus ja 1500 m jooksus, naiste 400 meetri jooksus ning võistlusõhtu kulmineerub meeste ja naiste 4x100 m teatejooksude finaalidega.

Ajakava:

21.45 7-võistlus: 800 m jooks
22.01 M odaviske finaal
22.07 N kõrgushüppe finaal (Bruus)
22.10 N 400 m jooksu finaal
22.17 M kolmikhüppe finaal
22.25 M 10 000 m jooksu finaal
23.07 M 1500 m jooksu finaal
23.33 M 4×100 m teatejooksu finaal
23.48 N 4×100 m teatejooksu finaal

Toimetaja: ERR Sport

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