X!

Gedly Tugi saatus selgub B-grupi kvalifikatsiooni järel

Kergejõustiku EM
Gedly Tugi
Gedly Tugi Autor/allikas: Tõnis Tõnström/EKJL
Kergejõustiku EM

Kergejõustiku Euroopa meistrivõistlustel Birminghamis sai Gedly Tugi naiste odaviske kvalifikatsiooni A-grupis kaheksanda koha ja peab jääma ootama B-grupi võistlust.

Tugi alustas Birminghamis viskega, mil pikkust 54.89. Teises voorus sai ta kirja oma parimaks jäänud tulemuse 56.09 ja piirdus kolmandal sooritusel 52.60-ga. Tänavu on ta isikliku rekordi viinud 60 meetri ja 90 sentimeetrini.

Kvalifikatsiooninorm oli 61.00 ja selle ületas esimeses grupis vaid Šveitsi rekordi 62.33 püstitanud Leonie Hügli.

B-grupi võistlus algab Eesti aja järgi kell 14.00. Kui Tugi tulemuse ületab neli või vähem sportlast, pääseb eestlanna lõppvõistlusele.

"Enesetunne on tegelikult hea. Võib-olla tehnika on väga ligadi-logadi. Kui tähtis võistlus ja kolm katset, siis läheb käega viskamiseks. Ja käega ei lenda kaugele," lausus Tugi ERR-ile. "Ma ei usu, et 56-ga edasi saab, aga meie grupp oli ka tugev. Ma ei tea... ma väga ei usu, et edasi saab."

Kui vahepeal olid Tugil mõõn, siis uue treeneri Magnus Kirdiga on seis jälle helgem. "Rõõm on tagasi tulnud, aga võistelda on raske. Nii palju vaeva näen, et 56 meetrit ja 60 isegi ei ole see, mida tahaks tagasi saada."

Ta tunnistab, et teda mõjutab ka spordiväline. "Kõik muu spordi ümber on ka kuidagi ligadi-logadi. Nagu üks tark treener ütles, et naiste odas lendab oda siis, kui elus läheb kõik hästi ka."

Toimetaja: Siim Boikov

Samal teemal

kergejõustiku em-i viimased uudised

13:40

Gedly Tugi saatus selgub B-grupi kvalifikatsiooni järel

12:46

Hunt sihib ajaloolist nelikvõitu: ma tahan olla ikooniline

12:21

VAATA OTSE | Areenile tulevad Tugi, Kompus ja äsjane hõbemedalist Apri Uuendatud

09:21

Maailmarekordimees Kerr jättis EM-i vahele, Ingebrigtsen kritiseerib otsust

00:17

Mülla jäi EM-il jagama seitsmendat kohta, kuldmedal rändas Šveitsi Uuendatud

00:16

Tilga ebaõnnestunud odaviskest: tahtmist oli 75, tehnikat 55 meetri jagu

13.08

Ceh võitis kettaheitekulla EM-rekordiga

13.08

Põnev jooks tõi kümnevõistluse EM-kulla Neugebauerile, Tilga viies Uuendatud

13.08

Sai pälvis 200 meetris 23. koha: kahjuks ei suutnud vormi ära realiseerida

13.08

Šveitsi jooksutäht tagas kukkumisest hoolimata pääsme finaali

sport.err.ee viimased uudised

13:25

Zirk pääses EM-il kuuenda ajaga poolfinaali, Palvadre ujus Eesti rekordi

12:08

Swiatek võitis Torontos hooaja esimese tiitli

11:33

Suri matšis raske ajukahjustuse saanud endine poksitalent

10:54

Eesti ammulaskjad võitsid Prantsusmaal kuus medalit

10:17

TÄNA OTSE | Nõmme United võõrustab punkti kaugusel olevat Tartu Tammekat

09:52

Eesti U-16 korvpallikoondis jõudis EM-i B-divisjonis poolfinaali

08:47

Seljaprobleemidega võitlev Davidova tagasituleku aega ei tea

08:13

Lajal kohtub Cincinnati Mastersi avaringis Sinnerit võitnud argentiinlasega

13.08

Lajal murdis kõrgeima kategooria ATP turniiril põhitabelisse

13.08

Flora eurosuvi lõppes kindla kaotusega Uuendatud

13.08

Tribuntsov saavutas enda põhialal 13. koha Uuendatud

13.08

ETV spordisaade, 13. august

13.08

Saksamaa meedia: Kristal jätkab esialgu duubelmeeskonnas

13.08

Curtis ujus kuldmedalile maailmarekordiga, Milak nihutas Euroopa rekordit

13.08

Mölder ja Tamm jäid üksikmängus veerandfinaali pidama

13.08

Montreali Mastersi finaal on ameeriklaste siseasi

13.08

Rainis Värv astub FIBA kohtunike eliitgruppi

13.08

Vigastusega maadelnud Kompus: seis on hea ja saan enesekindlalt võistelda

13.08

Levadia täiendas ründeliini ka hiljuti Venemaa kõrgliigas mänginud grusiiniga

13.08

Apri enne EM-debüüti: muidugi tahaks uue isikliku hüpata

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo