VAATA OTSE | Areenile tulevad Tugi, Kompus ja äsjane hõbemedalist Apri

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Kergejõustiku EM
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Kergejõustiku EM

Täna kell 12.30-15.15 ja 21.35-23.55 teevad ETV ja ERR-i spordiportaal otseülekande Birminghamist, kus on kavas kergejõustiku Euroopa meistrivõistlused. Kommenteerivad Helar Osila ja Juhan Kilumets, reporter on Debora Saarnak.

Reede hommikul algab naiste seitsmevõistlus, lisaks on kavas kvalifikatsioonis naiste odaviskes ja meeste teivashüppes. Veel selguvad edasipääsejad meeste ja naiste 4 x 400 meetri teatejooksude avaringidest ja toimub ka meeste 1500 meetri jooksu esimene ring.

Eesti sportlasi on stardis kolm. Odaviske A-grupis on viskejärjekorras seitsmes Gedly Tugi, kes viis tänavu isikliku rekordi 60 meetri ja 90 sentimeetrini. Euroopa reitingutabelis hoiab ta 20. kohta. Kvalifikatsiooninormi täitmiseks tuleb püstitada aga uus tippmark, sest see on 61.00.

Meeste teivashüppes tulevad areenile ka Henri Apri ja Robert Kompus. Äsja kuni 20-aastaste MM-il isikliku rekordiga 5.75 hõbeda võitnud Apri hüppab A-grupis ja Kompus, kes viis tänavu isikliku 5.65 peale, B-grupis. Teivashüppe kvalifikatsiooni standard on aga 5.80.

Mõistagi ei pea kummalgi alal tingimata normist jagu saama, sest lõppvõistlusele jõuab vähemalt tosin paremat.

Õhtuses programmis jätkub seitsmevõistlus. Lisaks selguvad Euroopa meistrid kahel väljakualal (meeste kõrgushüpe ja naiste kettaheide) ja neljal jooksualal (meeste 200 meetri jooks, naiste 800 meetri ja 10 000 meetri jooks ning meeste 400 meetri tõkkejooks).

Reede, 14. august

12.30–15.15 ETV ja sport.err.ee
21.35–23.55 ETV ja sport.err.ee

12.35 7-võistlus: 100 m tõkkejooks
12.40 N odaviske kvalifikatsiooni A-grupp (Tugi)
12.50 M teivashüppe kvalifikatsioon (Apri, Kompus)
13.05 M 4×400 m teatejooksu 1. ring
13.25 7-võistlus: kõrgushüpe
13.35 N 4×400 m teatejooksu 1. ring
14.00 N odaviske kvalifikatsiooni B-grupp
14.05 M 1500 m jooksu 1. ring

21.35 7-võistlus: kuulitõuge
21.45 N 10 000 m jooksu finaal
22.00 M kõrgushüppe finaal
22.30 N kettaheite finaal
22.40 M 400 m tõkkejooksu finaal
22.55 7-võistlus: 200 m jooks
23.25 M 200 m jooksu finaal
23.46 N 800 m jooksu finaal

Toimetaja: Siim Boikov

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