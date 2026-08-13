TÄNA OTSE | Bruus ja Sai püüavad EM-il edasipääsu

Kergejõustiku Euroopa meistrivõistlustel Birminghamis on neljapäeval hommikuses sessioonis lisaks kümnevõistlejatele eestlastest võistlustules ka Karmen Bruus ja Henri Sai. Otseülekanne ETV-s ja ERR-i spordiportaalis algab kell 12.30. Kommenteerivad Helar Osila ja Juhan Kilumets, reporter Debora Saarnak.

Suvistel täiskasvanute tiitlivõistlustel viimati peaaegu neli aastat tagasi võistelnud kõrgushüppaja Karmen Bruus tunnistas, et Euroopa meistrivõistlustele pääsemine tuli talle ootamatult, aga ta loodab Birminghamis enda hooaja tippmargi teha. "Tuli ikka päris suure üllatusena. Kui hooaja alguses ikka jälgisin reitingusüsteemi, siis peale eestikaid olin suhteliselt kindel, et ma ei lähe, nii et ma ei jälginud enam reitinguid ka," avaldas ta. "Lootsin, et saan suvepuhkusele minna, aga see, et nüüd Euroopa meistrivõistlustel olen, on kindlasti parem uudis."

21-aastast Bruusi on tänavu kimbutanud pöiavigastus, mistõttu on ta pidanud ka mõningaid muudatusi tegema. "Praegu ma näiteks ei hüppa päris täishoolt, mul on paar sammu vähem, see võib-olla natuke võib mõjutada," ütles Bruus.

"Pigem on eesmärk see, et teeksin oma ära – hüppaksin kõrgele, naudiksin, tehniliselt teeksin paremini. Ja hooaja parim on kindlasti eesmärk," lisas tänavu 1.87 hüpanud Bruus.

Bruus hüppab A-grupis. Lõppvõistlusele pääsemiseks tuleb ületada kvalifikatsiooninorm 1.91 või mahtuda 12 parema sekka.

Sprinter Henri sai tegi täiskasvanute tiitlivõistluste debüüdi juba 100 m jooksus ära, kui lõpetas kolmemeetrises vastutuules enda eeljooksu kuuendana ajaga 10,66. "Üldiselt saaks rahul olla, sest 100 m ei olnud see, mille järele ma siia tulin. Tulin ikkagi head jooksu tegema, aga see 3,0 tuul oli natuke nagu vastu seina jooksmine," nentis Sai. "Pigem oli see hea lahtijooks 200 m jaoks. Tegelikult vorm on hea, jalg viskab."

Sai jookseb 200 m teises eeljooksus, poolfinaali pääsevad kolme eeljooksude aegade võrdluses 13 paremat. Sai isiklik rekord on tänavu joostud 20,69. Euroopa tippjooksjad pääsesid hooaja edetabeli põhjal otse poolfinaali.

Neljapäev, 13. august

12.30–17.44 ETV ja sport.err.ee

20.30–21.10 ETV2 ja sport.err.ee

21.34–23.59 ETV ja sport.err.ee

12.33 10-võistlus: 110 m tõkkejooks (Erm, Tilga, Roosleht, Lillemets)

12.55 N kõrgushüppe kvalifikatsioon (Bruus)

13.05 M 200 m jooksu 1. ring (Sai)

13.20 10-võistlus: kettaheite A-grupp (Erm, Tilga, Roosleht, Lillemets)

13.30 M 3000 m takistusjooksu 1. ring

14.10 N 800 m jooksu poolfinaalid

14.30 10-võistlus: kettaheite B-grupp (Erm, Tilga, Roosleht, Lillemets)

14.45 N 400 m jooksu poolfinaalid

15.00 10-võistlus: teivashüppe A-grupp (Erm, Tilga, Roosleht, Lillemets)

15.45 10-võistlus: teivashüppe B-grupp (Erm, Tilga, Roosleht, Lillemets)

15.48 M odaviske kvalifikatsiooni A-grupp

17.10 M odaviske kvalifikatsiooni B-grupp

20.35 10-võistlus: odaviske A-grupp (Erm, Tilga, Roosleht, Lillemets)

21.35 10-võistlus: odaviske B-grupp (Erm, Tilga, Roosleht, Lillemets)

21.40 N kolmikhüppe finaal

21.50 N teivashüppe finaal (Mülla)

22.05 M 200 m jooksu poolfinaalid

22.29 N 3000 m takistusjooksu finaal

22.45 M kettaheite finaal

23.10 10-võistlus: 1500 m jooks (Erm, Tilga, Roosleht, Lillemets)

23.28 M 800 m jooksu finaal

23.50 N 200 m jooksu finaal