KUULA | "Võimlas" tuli juttu sportlaste suurest tiitlivõistluste nädalast

Vikerraadio teisipäevases spordisaates "Võimla" võtsid Anu Säärits, Kristjan Kalkun ja Johannes Vedru ette suurte tiitlivõistluste nädala, kus Pariisis selgitatakse ujumise ja Birminghamis kergejõustiku Euroopa meistreid.

Eesti medalilootused on seotud mõlema tiitlivõistlusega. Saates räägiti ka Eesti noorsportlaste edukast suvest – kergejõustiku juunioride MM-ilt võideti kolm hõbemedalit ning sõudmise U-19 vanuseklassis tuli Eestisse maailmameistritiitel.

Jalgpallis vaadati tagasi Eesti klubide mängudele UEFA Konverentsiliigas. Paide Linnameeskond ja FC Flora pidid küll avamängudes vastaste paremust tunnistama, kuid Flora võimalusi Andorra meistri vastu järgmises kohtumises veel maha ei kantud.

Saates arutleti ka kuulajate küsimuse üle, kas Eesti koondisel õnnestub Birminghamis toimuval kergejõustiku EM-il medal võita.