KUULA | "Võimlas" luubi all tehnikasport, vehklemine, jalgpall ja kergejõustik

Vikerraadio teisipäevases spordisaates "Võimla" võtsid Anu Säärits, Juhan Kilumets ja Johannes Vedru luubi alla Eesti tehnikaspordi eduka nädalavahetuse, Eesti epeenaiskonna medali, jalgpalli ning peagi algavad kergejõustiku Euroopa meistrivõistlused.

Saates võeti luubi alla märgiline nädalavahetus Eesti tehnikaspordis. Juttu tuli Kevin Saare quadracerite maailmameistritiitlist, Jörgen-Matthias Talviku võimalusest sõita motokrossi MM-etapil tehasemeeskonnas ning Robert Virvese liidripositsioonist autoralli WRC2-klassis.

Lisaks räägiti Eesti epeenaiskonna medalist, mis oli naiskonna esimene tiitlivõistluste autasu pärast Tokyo olümpiakulla võitmist.

Arutelu all oli ka Eesti jalgpalliklubide esitused UEFA Konverentsiliigas ning Rootsi fännide põhjustatud pahandus Lilleküla staadionil. Pilk heideti ka rahvusvahelisele jalgpallile, kus rahvuslikud alaliidud on astunud vastu FIFA seisukohtadele.

Lähenevate kergejõustiku Euroopa meistrivõistluste eel keskenduti ka spordialade kuningannale.